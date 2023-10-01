Було знищено 40 ворожих танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки.

За тиждень, з 25 вересня по 1 жовтня, Силами оборони України знищено близько 2 тис. 720 осіб російських окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в Telegram-каналі.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки", - заявив Павлюк.

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Окрім цього, за його словами, нашими захисниками збито один ворожий літак, 11 ракет та 155 БпЛА.

Втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 1 жовтня, орієнтовно склали 278 тис. 570 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 440 російських загарбників.

Також упродовж минулої доби Сили оборони знищили 11 ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом минулої доби виконали 1 231 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 251 особа. Знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та три склади боєприпасів.

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