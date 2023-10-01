Знищено, зокрема, п'ять ворожих ББМ, вісім артилерійських систем і два засоби протиповітряної оборони.

Українські воїни на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідували 251 російського окупанта та 23 одиниці військової техніки противника.

Як повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового.

Зазначається, що ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки, а на Запорізькому напрямку марно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Відео дня

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку завдають окупаційним військам втрат, виснажують ворога. Закріплюються на зайнятих раніше рубежах. Триває контрбатарейна боротьба. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 231 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 251 особа. Знищено 23 одиниці військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як заявили в прес-центрі, знищено п'ять ворожих ББМ, вісім артилерійських систем, два засоби ППО, два БПЛА, чотири одиниці автомобільної та дві - спеціальної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні триває - ось які важливі новини варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків. Усього було зафіксовано пуски близько 30 ударних БПЛА Shahed-131/136. Силами та засобами Повітряних cил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "Шахедів".

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та три склади боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: