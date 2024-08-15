Бліндаж оснащено генераторами та облаштованими позиціями для ведення оборони.

Українські військові показали бліндаж, у якому під час взяття у полон перебували 102 російські військові.

Ролик з'явився у мережі. Його автором став один з бійців, які проводили операцію зі взяття в полон рекордної за час повномасштабної війни кількості окупантів.

На кадрах видно, що росіяни (за даними джерела УНІАН, це були російські строковики та бійці чеченського "Ахмату") перебували у великому бліндажі, всередині якого були окремі блоки й навіть туалет. За даними деяких каналів, у бліндажі також була баня.

На дверях видно Z-символи. Крім того, бліндаж оснащено генераторами та облаштованими позиціями для ведення оборони.

"Тут реально можна заблукати", - коментує голос за кадром.

Рекордний полон - результати СБУ

Як повідомляв УНІАН, В Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня, взяли в полон 102 російських військових. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", - повідомило джерело.

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