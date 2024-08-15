Україна рекордно поповнила обмінний фонд: у полон взято понад сотню росіян (фото, відео)

Це масове взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених є "кадировці".

В Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня, взяли в полон 102 російських військових.

Про це повідомило УНІАН джерело в СБУ. При цьому джерело підкреслило, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

Зазначається, що це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ. "Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо",- повідомило джерело.

При цьому джерело зазначило, що серед 102 полонених є військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат". Джерело зазначило, що це хороше поповнення обмінного фонду.

Зауважимо, раніше фонд "Хочу жить" опублікував відео, на якому було видно, як рота російських солдатів здалася в полон у Курській області. "14 серпня, понад сто залишених командирами росіян, ухвалили правильне рішення і здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими. Ну і дякую генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само, як і 2022 року на Харківщині, за оборону якої він і відповідав", - коментують у проекті "Хочу жить".

Обмін полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ситуація в Курській області РФ, де просуваються українські сили, змусила окупантів проявляти ініціативу в питанні обміну військовополоненими.

Він додав, що поранених російських військовополонених доправляють в спеціальні місця, де їх лікують. Потім їх везуть у військові табори. Омбудсман зауважив, що "була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві" щодо обміну полоненими.

Він очікує, що ситуація в Курській області все таки змінить позицію РФ, яка постійно знаходить нові аргументи, щоб не проводити обміни військовополоненими.

Ситуація в Курській області

Операція ЗСУ у Курській області Росії розпочалася 6 серпня. Військове керівництво України тривалий період не коментувало дій українських військових на території РФ.

Але 10 серпня президент Володимир Зеленський прокоментував операцію ЗСУ у Курській області Росії. Як заявив український лідер, війна переходить "на територію агресора".

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