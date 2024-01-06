Майже до кожної норми проекту закону є питання, зазначив нардеп.

Урядовий законопроект про мобілізацію комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розглядає постатейно.

Рішення щодо нього можуть ухвалити наступного тижня - 8-9 січня, розповів ветеран антитерористичної операції, полковник, секретар комітету Роман Костенко під час ефіру телемарафону.

Він додав, що у документі є 73 сторінки лише порівняльної таблиці, і майже до кожної норми є питання щодо технічного написання чи визначення її відношення до інших українських законів. "…Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня", - зазначив народний обранець.

Відео дня

У центрі уваги мобілізація 2024 - сьогодні це варто знати

Уряд у грудні подав проект закону про мобілізацію у парламент. 4 січня цей документ вперше обговорили на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

6 січня член цього комітету Федір Веніславський розповів журналістам, що законопроект ще має розглянути комітет з антикорупційної політики й надати свої висновки. За словами нардепа, у законопроекті є низка дискусійних норм.

Вас також можуть зацікавити новини: