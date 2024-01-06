У законопроекті Кабміну є низка дискусійних норм, поділився нардеп.

Мобілізація в Україні 2024 по-новому поки під питанням - парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у суботу, 6 січня, завершив слухання щодо урядового проекту закону про удосконалення мобілізаційних заходів, але остаточне рішення щодо його долі члени комітету планують ухвалити наступного тижня.

Для того, щоб рішення було ухвалено, необхідно, щоб законопроект також розглянув комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки, розповів член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі "РБК-Україна". За його словами, "є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету".

Нардеп додав, що найбільші дискусії під час засідання комітету викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, покарань та обмежень за неявку до територіальних центрів комплектування і внесення в реєстр боржників за рішеннями керівників ТЦК.

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"…Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання, - Ред.), що малоймовірно", - підкреслив народний обранець.

Продовжується мобілізація в Україні - на сьогодні про це варто знати

У грудні Кабмін подав у Верховну Раду законопроект про мобілізацію. Документ 4 січня вперше обговорили на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У обговоренні, зокрема, брав участь головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Журналісти дізналися, що він підтримав посилення мобілізації, але виступив проти залучення людей, які мають судимість.

Пізніше колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни Євген Дикий говорив, що у проекті закону є норма, яку точно треба змінити - не має бути "зрівнялівки" служби на "нулі" й у тилу.

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