Посадовець ОВА розповів, що стається, коли КАБ влучає у житловий будинок.

Сьогодні вранці російські військові скинули на правобережну Херсонщину 10 авіаційних бомб.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Вже зранку на Херсонщину скинуто десять керованих авіабомб: на населені пункти Миколаївка, Ольгівка, Бургунка... Також прийшло повідомлення, що по одному з населених пунктів росіяни ймовірно застосували ракети. Наразі ця інформація уточнюється", - сказав Толоконніков.

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Він нагадав, що вчора, 3 жовтня, загарбники скинули на правобережну Херсонщину 17 бомб, внаслідок чого загинула людина та багато місцевих жителів отримали поранення.

Як наголосив посадовець, загарбники й раніше завдавали бомбових ударів з літаків по мирних населених пунктах, але останнім часом кількість таких ударів збільшилась у рази. За його словами, внаслідок вибуху авіабомби стаються значні руйнування, а, якщо КАБ (керована авіаційна бомба) влучає у приватний житловий будинок, від будівлі нічого не залишається – тільки велика яма, глибиною два-три метри та діаметром понад 8 метрів.

"Звичайно, будинки поряд також руйнуються, шибки летять на кілометр... Коли люди знаходяться в епіцентрі вибуху, вижити майже неможливо", - каже керівник пресофісу.

Зазвичай, такі бомби ворог скидає на цивільні об’єкти, житлові будинки тощо. Запускають такі снаряди з літаків, зокрема, Су-35 з відстані до 70 км від цілі. При цьому ворог не боїться української ППО, тому що через таку значну відстань вона не може дотягнутися до ворожих літаків.

Водночас посадовець зазначає, що КАБ, на щастя, не дуже точна зброя, тому часто вони падають просто поля.

Толоконніков також розповів, що, попри небезпеку, у тому ж Херсоні працюють комунальні та медичні служби, податкова, супермаркети, кав’ярні, МРЕО тощо. Але великі потужності будь-яких виробничих підприємств наразі у Херсоні не функціонують.

За словами посадовця, до 24 лютого 2022 року в обласному центрі мешкало 330 тис. осіб, зараз залишилось близько 30% - 72 тис., з яких половина – літні люди.

Проте, у регіоні працюють онлайн 151 школа, з яких – 115 - на правобережжі. Дистанційно навчаються 69 тис. учнів – через масштабні обстріли на Херсонщині поки не можуть запровадити навіть змішану форму навчання. Однак на перспективу облаштовують понад 40 бомбосховищ при навчальних закладах.

Крім того, як додав посадовець, у регіоні триває розмінування територій – від ворожих мін та вибухівки вже очищено 104 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російська армія здійснила 100 обстрілів, випустивши по правобережній Херсонщині майже 700 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Тільки по обласному центру ворог випустив майже 40 снарядів. Зруйновано адмінбудівлі, навчальні та медичні заклади, пошту, завод тощо. За вчора через російську агресію в регіоні одна людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

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