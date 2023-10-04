Ворог гатив по правобережжю майже зі всіх типів зброї.

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши майже 700 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Тільки по Херсону ворог випустив 39 снарядів. Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі.

"Також влучення сталося у будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі, територію парку та заводу в Херсоні", - розповів посадовець.

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Через російську агресію в регіоні одна людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Зокрема, російська авіація атакувала населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілу Антонівки постраждали люди.

"Зокрема, смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Згодом стало відомо ще про трьох поранених - двох жінок, 71 та 77 років, й 49-річного чоловіка", - повідомив Прокудін.

За його даними, згодом по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – Миколаївку.

За словами очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, за минулу добу 27 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 141 снаряд. Ураження зафіксовані в Антонівці, Херсоні, Садовому та Інженерному.

"Вночі противник здійснив обстріл Херсона та села Придніпровського", - розповів він.

Саме на території Херсонської МТГ внаслідок російських ворожих обстрілів загинула людина та ще 10 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Удар по Херсону 2 жовтня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 жовтня армія РФ завдала удару по середмістю Херсона - постраждали люди, серед яких комунальники та поліцейські. Зокрема, російська армія обстріляла транспортне підприємство. Внаслідок цього обстрілу поранення отримали четверо людей, одному чоловіку відірвало ногу. Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції - удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних був у вкрай тяжкому стані, згодом він помер.

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