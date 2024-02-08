У Колумбії капрали отримують близько $ 400 на місяць, тоді як в Україні будь-якому військовослужбовцю покладається щомісячна зарплата до $3300, а також компенсації в разі поранення або загибелі.

Колумбійські військові десятиліттями ведуть боротьбу з наркокартелями і повстанськими угрупованнями, тому їх солдати - одні з найдосвідченіших у світі. Армія Колумбії, що налічує 250 000 військовослужбовців, є другою за величиною армією в Латинській Америці після бразильської.

Як пише Associated Press, більше 10 000 чоловік щорічно виходять у відставку і сотні відправляються воювати в Україну, де заробляють в чотири рази більше, ніж досвідчені офіцери в Колумбії.

Україна розширює систему, що дозволяє людям з усього світу вступати до лав української армії, каже офіцер Департаменту координації іноземців у ЗСУ Олександр Шахурі.

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На початку 2022 року влада заявляла, що в Україні перебувають 20 000 осіб з 52 країн. Тепер, відповідно до секретності, влада не говорить, скільки їх знаходиться на полі бою, але кажуть, що профіль бійців змінився. Перші хвилі добровольців були переважно з пострадянських або англомовних країн. За словами Шахурі, володіння російською або англійською мовою полегшувало їм інтеграцію в Збройні Сили України.

У минулому році військові створили інфраструктуру з іспаномовних рекрутерів, інструкторів і молодших офіцерів оперативної ланки. У Колумбії новини про набір в українську армію поширюються в основному через соціальні мережі.

Один з колумбійців, Чечо каже, що у вересні минулого року його спонукали поїхати до Києва з принципів. За його оцінками, лише в його підрозділі було близько 100 інших військових з Колумбії, які здійснили той самий шлях.

"Я знаю, що нас не так багато, але ми намагаємося зробити все можливе, щоб досягти успіху і якомога швидше побачити зміни", - сказав він.

Базова зарплата капрала в Колумбії становить близько 400 доларів на місяць, досвідчений сержант може заробляти до 900 доларів. В Україні будь-який військовослужбовець, незалежно від громадянства, має право на щомісячну зарплату до 3300 доларів в залежності від звання та виду служби. У разі поранення їм також покладається до 28 660 доларів, в залежності від тяжкості поранення. Якщо вони загинули в бою, їх сім'ям належить компенсація в розмірі 400 000 доларів.

Військові з Колумбії воюють у лавах української армії - деталі

У складі інтернаціонального легіону ЗСУ проти російських загарбників воюють кілька сотень ветеранів армії Колумбії - другий найбільшої армії в Південній Америці і єдиною в регіоні, що має реальний бойовий досвід. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що іноземні добровольці, які захищають Україну на фронті, належать до двох окремих категорій. У першій-представники заможних європейських країн, які стали до лав ЗСУ через моральні переконання, пошуки пригод чи ненависть до Росії. У другій категорії-бійці з бідніших країн, які взяли участь у цій війні з чисто фінансових причин.

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