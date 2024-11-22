Західна зброя не змінить війну докорінно, але допоможе Україні в іншому, - NYT

Завдяки прискореним постачанням Україна зможе зміцнити свою позицію на переговорах.

Ризик ескалації, пов’язаний із наданням Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів по Росії, зменшився після обрання Дональда Трампа. Як повідомляє The New York Times, так вважають представники адміністрації Байдена.

На їхню думку, правитель Росії Володимир Путін може просто дочекатися зміни адміністрації, яка відбудеться через два місяці. Трамп, як вважається, має більш лояльне ставлення до Росії, а його кандидат на посаду директора національної розвідки, Тулсі Габбард, нерідко повторює позиції, схожі з риторикою Кремля.

Попри додаткову допомогу, експерти американських розвідувальних служб та Пентагону зазначають, що Україні буде складно повернути території, втрачені за останні місяці. Східні регіони поступово переходять під контроль Росії, а на в Курській області українські війська зазнали часткових поразок через участь у боях новобранців із Північної Кореї.

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Погіршення морального духу серед українських військових та невизначеність щодо політики майбутньої адміністрації США продовжують створювати серйозні виклики для зусиль України на фронті. Одночасно українська армія намагається поповнити свої ряди та озброїти нові підрозділи. За підрахунками, втрати серед українських військових сягають 57 тисяч, що становить половину втрат російської сторони, однак для меншої за чисельністю країни це значні втрати.

Американські чиновники, знайомі з розвідданими, припускають, що навіть прискорене постачання зброї та матеріальної підтримки Україні не зможе докорінно змінити хід війни у короткостроковій перспективі. Проте така допомога може зміцнити позиції України для забезпечення перемир’я чи угоди про припинення вогню.

Головною гарантією безпеки для України залишається запрошення до НАТО, яке так і не було надано за президентства Байдена, і шанси на це залишаються низькими за адміністрації Трампа. Через це США та європейські союзники розглядають інші варіанти, наприклад, створення арсеналу звичайного озброєння, достатнього для завдання серйозного удару у випадку порушення Росією умов перемир’я.

Деякі чиновники навіть висловлювали ідею повернення Україні ядерної зброї, вивезеної після розпаду СРСР, як засобу стримування. Однак такий крок вимагає значних зусиль і може призвести до серйозних наслідків.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк наголосив, що для забезпечення умов для перемовин Україні та її союзникам необхідно переламати хід бойових дій на свою користь. Також важливо мати достатній запас далекобійної зброї, щоб швидко відповісти на порушення умов перемир’я з боку Росії.

Попри нинішні складнощі, українська армія вже понад два з половиною роки протистоїть більшому і сильнішому супротивнику. "Витримати 10 раундів проти Майка Тайсона – це вже успіх", – підсумував Загороднюк.

Втім, успіх став можливим завдяки багатомільярдній підтримці США та Європи, яка, за словами чиновників по обидва боки Атлантики, може скоро вичерпатися.

Далекобійна зброя для України

17 листопада The New York Times із посиланням на власні джерела повідомила, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ.

Згодом газета Le Figaro повідомила про зняття заборони на використання ракет Storm Shadow.

Уже 19 листопада стало відомо, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Було уражено великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області.

20 листопада Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Україна вперше атакувала територію Росії британськими ракетами Storm Shadow.

У Defense Express додали, що, ймовірно, ціллю був підземний бункер, де перебувало командування однієї з російських армій та генерали КНДР.

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