Зазначається, що крилаті ракети були випущені по військових об'єктах.

Україна вперше атакувала територію Росії британськими ракетами Storm Shadow. Про це агентству Bloomberg розповіло анонімне джерело.

Зазначається, що уламки Storm Shadow було знайдено в Курській області, а дві ракети було перехоплено над Єйськом. Про це заявляв прокремлівський Telegram-канал Rybar.

За словами журналістів, атака сталася наступного дня після того, як Міноборони Росії заявило, що Україна вперше застосувала поставлені США ракети ATACMS для удару по військовому об'єкту на території РФ.

Відео дня

В агентстві підкреслили, що Велика Британія схвалила використання ракет Storm Shadow Україною по території РФ у відповідь на розгортання Кремлем північнокорейських військ у війні. Британський уряд розцінив це як ескалацію конфлікту.

Питання про дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow по території РФ домінувало на саміті лідерів G20 у Бразилії цього тижня, поділилися журналісти. Проте прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно не підтримав цього кроку.

В агентстві нагадали, що президент України Володимир Зеленський давно закликає західних партнерів посилити військову підтримку, зокрема, дозволити використання ракет великої дальності для ударів по військових цілях у Росії.

Удари далекобійними ракетами по РФ - що відомо

Нагадаємо, що 17 листопада в The New York Times заявили про те, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ. Одним із приводів для такого рішення стала відправка військ КНДР до Росії для війни проти нашої країни.

Уже 19 листопада стало відомо, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Було уражено великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області.

Пізніше в Міноборони РФ підтвердили удар ЗСУ ракетами ATACMS по арсеналу в Брянській області. Росіяни заявили, що змогли збити п'ять із шести ракет, які запустила Україна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував США за наданий ЗСУ дозвіл завдавати ударів по російській території з використанням ракет ATACMS. За його словами, це може привести регіон і світ до межі нової великої війни.

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