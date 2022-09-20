Тривалий час в районі цього населеного пункту точилися інтенсивні бої, але українські бійці його звільнили.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало, як виглядає нещодавно визволене від окупантів село-привид Богородичне (Донецька область, Краматорський район).

Відео захисники України оприлюднили у телеграмі.

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - зазначено в дописі.

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Тривалий час в районі цього населеного пункту точилися інтенсивні бої, але українські бійці його звільнили.

Додамо, що російські загарбники тривалий час мешкали в монастирі. Удару по церковних будівлях противник завдав уже після того, як українські захисники взяли село під свій контроль і провели зачистку.

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