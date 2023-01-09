Окрім цього у Генштабі повідомили про нові удари по ворогу.

ЗСУ збили 3 гелікоптери противника та 3 ворожі розвідувальних безпілотних літальних апарати. На цьому втрати РФ не закінуються, адже Сили оборони протягом минулої доби завдали понад 20 ударів по районах зосередження сил окупантів.

Українські ракетники та артилеристи уразили 7 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної ситуації з російської агресією. Також стало відомо, які саме гелікоптери "приземлили" наші захисники.

"Наші воїни збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Відео дня

Зазначається, що Сили оборони протягом минулої доби завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Втрати РФ в Україні

Нещодавно стало відомо про "прильот" по складу боєприпасів росіян у Мелітополі. За словами місцевих, боєприпаси детонували понад годину.

8 січня Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати Росії в Україні. Виявилося, що ЗСУ "мінуснули" вже 111 170 супротивників. Окрім цього, ворог втратив чимало техніки.

Як зазначив радник керівника ОП Подоляк, Росія вже готова тікати з Криму. Він додав, що Україна точно дійде до кінця, точно буде на набережній в Ялті.

Вас також можуть зацікавити новини: