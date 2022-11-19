Вадим Устименко зазначив, що вони продовжують контрнаступ.

Вадим Устименко ще півроку тому працював айтішником. Тепер він на Т80 захищає Україну від російських окупантів в якості командира взводу окремої повітряно-десантної Січеславської бригади

"Двоє-троє наших хлопців беруть по чоловік полонених, тому що вони перелякані. Один з росіян від того моменту, як він надів форму, до потрапляння в полон – пройшло 1,5 години. Зараз тут багато мобиків і їх завозять пачками. Працюємо по позиції, ми їх звідти вибили, через пару годин туди 40 завезли і так постійно", - розповів Устименко в інтерв'ю ТСН.

При цьому він зазначив, що вони провели феноменальну операцію зі звільнення Ізюма, взяли в кільце Лиман й далі продовжують наступ.

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"Йти вперед і страшно, і відповідально. У росіян багато патронів і людей, тому вони просто накидають їх туди, куди ми можемо піти... В цій війні танкісти – це кулак, який завдає вирішального удару по противнику. Крім того, впевненіше себе почуває піхота, якщо попереду йде танк. Танк - це максимально мультифункціональний засіб", - пояснив боєць.

Звільнення Ізюму та Лиману - що відомо

В останніх числах серпня ЗСУ пішли в контрнаступ по всій лінії фронту, в тому числі і на Харківщині. 10 вересня українська армія звільнили від російських окупантів Ізюм. 6 жовтня начальник СУ ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвинов заявив, що праавоохоронці виявили тіла 534 цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.

На початку жовтня ЗСУ встановили контроль над Лиманом у Донецькій області, який перебував в окупації з кінця травня. Поразка россяін в Лимані завдала великої шкоди репутації командування армії РФ, через що в їх адрес посипалася критика.

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