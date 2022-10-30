За підсумками цього тижня глава держави відзначив воїнів на різних напрямках.

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам, які захищають територію України і зупиняють атаки ворога на різних напрямках.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні наприкінці 249-го дня війни.

"За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість та стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!" - сказав Зеленський.

Відео дня

Також, за його словами, воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони захищають Україну на Донеччині, сьогодні зупинили жорсткі штурмові дії ворога.

"Російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці! Мають результат і Повітряні сили: сьогодні збито російський ударний гвинтокрил і російський військовий літак – Су-25", - наголосив Зеленський.

Втрати армії РФ в Україні

Сьогодні у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про рекордні втрати російської армії за одну добу.

Було ліквідовано майже тисячу російьских окупантів. Відомо, що найбільших втрат вони зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

З 24 лютого по 30 жовтня російські окупанти орієнтовно втратили близько 71 200 осіб особового складу.

Крім того, протягом ночі на півдні Збройні сили України завдали два авіаційних удари по системах ППО загарбників.

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