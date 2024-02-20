Українським сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

Російським загарбникам бракує боєздатності негайно скористатися результатом захопленням Авдіївки. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Впродовж минулого тижня російські сили встановили контроль на Авдіївкою та коксохімічним заводом, розміщеним на північ від міста. Важкі бої навколо них тривали з жовтня 2023 року. Водночас місто і завод були частиною лінії фронту з 2014 року.

Українським сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

Відео дня

"Імовірно, що російським силам бракує бойової ефективності, аби негайно скористатися захопленням Авдіївки, і їм знадобиться період для відпочинку і переоснащення. У найближчі тижні Росія, імовірно, що Росія прагнутиме поступово розширити її територіальний контроль за межами Авдіївки", - повідомила розвідки.

Захоплення Авдіївки - останні новини

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Авдіївка на сьогоднішній день стала найбільшим кладовищем для росіян. Окупанти обміняли тисячі життів своїх солдат на руйнування міста. Він вважає, що росіяни в шоці від масштабів втрати свого війська під час штурмів Авдіївки Донецької області.

Ворожі втрати в особовому складі при штурмах Авдіївки за 4 місяці перевищили 47 тисяч. Також знищено 364 танки, 248 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: