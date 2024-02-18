Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - йдеться в повідомленні.
За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали:
- особового складу – 47 186 осіб;
- танки – 364;
- артилерійські системи – 248;
- бойові бронемашини – 748;
- літаки – 5.
Втрати росіян у війні - останні новини
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 3 тис. одиниць танків. Тільки протягом минулого року Росія втратила понад 1100 танків у війні проти України.
17 лютого стало відомо, що українські воїни збили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.