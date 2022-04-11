Глава держави зазначив, що те, що вдалося відстояти Київ, ще не є остаточною перемогою.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що те, що вдалося відстояти Київ, ще не є остаточною перемогою.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes телеканалу CBS.

Зокрема, у президента запитали, чи вважає він, що виграв битву за Київ.

"Я думаю, що так, але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна потім щось програти? Я так не можу оцінити це. Я зможу тільки це сказати після того, коли ми переможемо в цій війні, коли звільнимо наші території", – наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що місто Буча, де російські військові скоїли звірства відносно мирного населення, є частиною великого Києва.

"Буча, Ірпінь, Гостомель – якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений! Ми утримали, і не віддали своє. Це я можу підтвердити, так. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати", – зазначив Зеленський.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

Мер наголосив, що треба й надалі бути готовими до оборони та закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, "утриматися від повернення ще принаймні тиждень".

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