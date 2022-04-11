Окупанти не можуть просуватися далі, обійти Миколаїв. Водночас українські сили оборони там ще й контратакують.

Російські окупанти проводять розвідку узбережжя на Одещині та можуть спробувати піти у наступ. Однак під час захоплення Одеси росіяни не матимуть успіху.

У цьому переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає 24 канал.

За його словами, росіяни вже влаштовували демонстрації з десантними кораблями, намагаючись обстрілювати узбережжя Одещини з моря.

"Треба розуміти, що без додаткового сухопутного контингенту, без підтримки додаткових військ з суші висадити десант буде практично неможливо чи надзвичайно складно. Або цей десант стане хорошою мішенню для українських сил оборони", - наголосив Олександр Мусієнко.

Як розповів Мусієнко, у цій ситуації багато залежить від розвитку подій на Південнобузькому напрямку. Наскільки відомо, там вдалося зупинити просування противника.

Окупанти не можуть просуватися далі, обійти Миколаїв. Водночас українські сили оборони там ще й контратакують.

"Тому поки противнику не вдається форсувати Південний Буг, можна сказати, що його наміри захопити Одесу не матимуть успіху", – зазначив військовий експерт.

Крім того, якщо Україна надалі зміцнюватиме оборону та отримуватиме додаткові види озброєння, говорити про якийсь успіх проведення сухопутної операції окупантів не доводиться.

Нагадаємо, у Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.

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