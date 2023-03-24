Крім того, тоді пошкоджень зазначили ще три кораблі ворожого флоту.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний показав потужне відео атаки на базу російських кораблів у порту окупованого Бердянська. Операцію провели рік тому - 24 березня 2022 року.

Як повідомив Залужний у Telegram, по ворожих кораблях вдарили українські ракети. Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено. За 21 день на дно відправили й флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", - прокоментував Залужний.

Знищення "Саратова"

Рік тому ЗСУ розгромили корабель РФ "Саратов". В результаті вибуху були пошкоджені ще три російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.

У 2014 році ВДК "Саратов" брав участь у незаконній окупації Криму, виконав 4 походи в Середземне море. У 2022 році, під час повномасштабної війни проти України, корабель зайшов у порт Бердянська. Де і був знищений українськими військовими.

Місцезнаходження "Саратова" здав пропагандист каналу "Звезда" Валентин Гвоздьов. На борту могли розташовуватися до 1500 тонн техніки і вантажів.

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