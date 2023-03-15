Він провів телефонну розмову із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують атакувати Сили оборони України по всьому фронту, але ситуація контрольована.

Про це Залужний повідомив під час телефонної розмови із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Зокрема, він розповів своєму колезі про ситуацію на передовій.

Відео дня

"Атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, незважаючи на складність", - наголосив головнокомандувач.

Також співрозмовники обговорили питання посилення української системи протиповітряної оборони та підготовки українських військових.

"Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі. Дякую генералу Бюркару, уряду і всьому народу Французької Республіки. Відчуваю підтримку. Перемога буде за нами", - додав Залужний.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України минулої доби відбили понад 90 атак російських загарбників, ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де постійно тривають позиційні бої.

Основні зусилля російські війська зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: