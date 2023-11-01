На його думку, для перемоги Україні потрібні ключові військові можливості і технології.

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що нинішній етап конфлікту між Україною та РФ - "позиційна" війна, яка характеризується статичністю і затяжним характером бойових дій, а не "маневрена", що передбачає рух і швидкість.

У матеріалі для The Economist "Що потрібно для перемоги над Росією" він описав, ключові моменти, які дозволять Україні отримати перевагу. За його словами, для зміни характеру конфлікту в бік маневреної війни Україні необхідно інвестувати в цілий ряд технологій і можливостей - від повітряної потужності і радіоелектронної боротьби до контрбатарейної боротьби і мінно-підривної техніки.

Повітряна міць

Відео дня

Контроль над небом має вирішальне значення. Україна має в своєму розпорядженні обмежену кількість справних бойових літаків, тому необхідно вирівняти умови гри з російськими ВПС. Безпілотники пропонуються в якості ефективного рішення для розвідки і нанесення авіаударів.

Електронна війна (РЕБ)

Придушення сигналів зв'язку і навігації життєво необхідне для управління бойовими діями безпілотників. Незважаючи на прогрес у створенні систем електронного захисту, Україна відстає від Росії в області технологій РЕБ.

Контрбатарейна стріляба

Поразка російської артилерії має вирішальне значення, оскільки вона виконує більшість військових завдань. Україна потребує більш досконалого обладнання для артилерійської розвідки і повинна вдосконалити свої локальні GPS-системи, щоб протистояти російським методам глушіння.

Мінно-підривна техніка

Розчищення російських мінних полів являє собою величезну проблему. Необхідні інноваційні технології, такі як радарні датчики і системи димоутворення.

Резерви ВСУ

Необхідно збільшити можливості мобілізації та підготовки резервів. Це включає виправлення законодавчих прогалин та впровадження нових програм, таких як "бойове стажування".

Війна в Україні - останні новини

Сили оборони України за 1 листопада відбили штурми російських загарбників, всього на фронті сталося 43 бойових зіткнень, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони України за 1 листопада завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

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