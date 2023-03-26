Головнокомандувач ЗСУ відзначив внесок нацгвардійців у боях з російськими окупантами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав службовців Національної гвардії України з професійним святом та відзначив їхній внесок у спільну справу - прагнення здобути перемогу на полі бою з Росією.

Він заявив в рамках свого відеозвернення в Facebook, що нацгвардійці щодня на полі бою демонструють, що вірність українському народу - це не порожні слова.

"Честь, мужність, закон - це ті поняття, які об'єднують всіх нацгвардійців. Але за вами - не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі і українському народу - це не просто порожні слова. Проявляєте неабияку стійкість і відвагу," - зазначив він у публікації під відео.

Залужний вказав, що ціною власного життя захисники України борються за свободу для кожного українця й з перших днів російської агресії демонструють вражаючий героїзм на найскладніших ділянках фронту.

"Пліч-о-пліч. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині - ми непереможні", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

В Україні 26 березня відзначають день Національної гвардії. Він встановлений відповідно до Указу президента від 18 березня 2015 року.

25 березня своє професійне свято відзначила СБУ

Нагадаємо, що 25 березня Служба безпеки України також відзначала своє професійне свято й отримала відеозвернення-привітання з боку Залужного.

У цей день Головнокомандувач ЗСУ заявив, що роль СБУ в системі правоохоронних органів України неможливо переоцінити - щодня кожна окрема бойова одиниця СБУ стоїть на захисті українського фронту та суспільства. Правоохоронці регулярно проводять затримання російських агентів, колаборантів та зрадників.

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