Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога, переконаний Головнокомандувач.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців з Новим Роком і Різдвом Христовим.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", – сказав він у відеозверненні.

Залужний наголосив, що у боротьбі народжується нація.

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"Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії!" - побажав він.

Як Україна святкуватиме Новий Рік 2023

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію нашої країни, цього року не буде масових гулянь, гучних ярмарків, великих новорічних концертів тощо.

Салютів і феєрверків також не передбачено. У багатьох регіонах це заборонено, у інших українські правоохоронці також закликали громадян бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби.

Деякі міста як, приміром, Київ, Львів, Харків, Миколаїв святкові декорації встановили. Інші відмовились й від цього.

Комендантську годину в Україні у новорічну ніч з 31 грудня проти 1 січня не скасовуватимуть.

Також очікується, що аварійних відключень світла на свята не буде. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що їх не застосовуватимуться, якщо росіяни не стануть обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

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