Будь-яку загрозу, яка з’являється у повітрі суверенної держави треба знищувати.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію, під час якої Польща на тлі обстрілів України Росією 2 січня підіймала у повітря свої військові літаки.

На думку Ігната, країни-сусідки, мабуть, відчули "запах війни" та розуміють, що загроза є та на неї треба відповідно реагувати. За його словами, зараз кожна країна посилюється - Словаччина, Польща, Румунія тощо, намагаючись отримати перспективні системи Протиповітряної оборони, інше озброєння, в тому числі - й авіаційні комплекси, тобто літаки.

"Тому, те що вони проводять певні навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні безпосередньо з Україною, свідчить про те, що туди щось залітало", - сказав Ігнат.

Він додав, що російські заходи повітряного нападу (дрони, ракети) вже неодноразово потрапляли на територію цих країн та загрожували безпосередньо їхній безпеці. Тому, вочевидь, країни на це реагують і це правильні кроки, посилення ППО наразі - питання №1 в усьому світі.

За словами Ігната, представники ПС ЗСУ на постійному зв’язку з закордонними колегами - партнерами України, зокрема, з Польської Республіки.

"Є у них (партнерів – УНІАН) свої відповідні реагування на такі ситуації. Думаю, якщо встановлять той чи інший об’єкт загрози, він повинен бути знищений. Якщо це ракета, чи дрон - його треба збивати, тут немає інших варіантів. Будь-яку загрозу, яка з’являється у повітрі суверенної держави треба знищувати", - наголосив речник.

Він додав: якщо йдеться за літак, який "просто облітає хмару", чи збився з курсу, то для таких випадків передбачені відповідні міжнародні процедури.

Росія вдарила по Україні ракетами 2 січня - Польща підняла винищувачі

Нагадаємо, під час масштабної атаки РФ на Україну 29 грудня російська ракета залетіла на територію Польщі. У ніч на 2 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, згодом - ракетами. Основний удар припав на Київ і Харків. Саме вранці 2 січня під час масованого ракетного удару РФ по Україні Польща підіймала в небо свою військову авіацію. Як повідомляли польські Збройні сили, для забезпечення безпеки повітряного простору держави були залучені дві пари винищувачів F-16 і повітряний заправник союзників. Близько 05:45 злетіла пара, дислокована на базі в Ласці, близько 06:15 - пара з бази в Кшесінах.

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