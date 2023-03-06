На Запорізькій АЕС ворог мітить те, що можна вкрасти, зазначив "Енергоатом".

Російські загарбники прораховують імовірні сценарії відходу із Запорізької АЕС та позначають обладнання, що можна вкрасти.

Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом". "На ЗАЕС російські окупанти прораховують імовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції", - йдеться у повідомленні.

Росіяни прораховують імовірні сценарії відступу моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях", - інформують у компанії.

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Так, оглядаючи будівлю цього центру, окупанти склали списки обладнання, яке "треба демонтувати", а точніше - вкрасти з атомної станції у разі відступу.

Новини про Запорізьку АЕС - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

За даними "Енергоатома", також окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно знаходяться представники корпорації "Росатом", які також допомагають російським військовим. "Росатому" бракує персоналу, оскільки українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами. У зв’язку з цим на ЗАЕС працевлаштовують осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Як повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація на Запорізькій АЕС постійно погіршується через терор щодо працівників та навмисне погіршення росіянами технічного стану станції.

Також Галущенко заявляв, що дипломатичні кроки щодо повернення АЕС під контроль України наразі не мають успіху.

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