Російські окупанти працевлаштовують на Запорізьку атомну електростанцію осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. Зазначається, що в тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.
"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - наголосили в Генштабі.
Ситуація на Запорізькій АЕС
У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.
У лютому 2023 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У Служби безпеки України є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню станції до російської енергетичної системи.
10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.