В тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Російські окупанти працевлаштовують на Запорізьку атомну електростанцію осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. Зазначається, що в тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - наголосили в Генштабі.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

У лютому 2023 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У Служби безпеки України є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню станції до російської енергетичної системи.

10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

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