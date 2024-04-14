У Генштабі підкреслили, що лише повернення станції під контроль України здатне відновити її реальну безпеку.

Російські окупанти готуються до здійснення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України, за наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій АЕС - ще однієї операції під фальшивим прапором.

"Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", - наголосили у Генштабі.

Зауважується, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

"Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що Україна завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів, і лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції.

"Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована", - наголосили у Генштабі.

Запорізька АЕС - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів від початку березня 2022 року. Через дії росіян за два роки станція пережила кілька повних знеструмлень.

Згідно з опублікованою 13 квітня 2024 року заявою директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, усі шість енергоблоків ЗАЕС вперше з 2022 року переведено у стан холодного зупину.

Гроссі зауважив, що рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків є позитивним саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але воно не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції.

"Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - зазначив він.

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