Експерти кажуть, що так російські окупанти намагаються захистити себе від ударів безпілотників.

Проросійські загарбники з сепаратистського ополчення опублікували в соцмережах відео, на якому вони атакують позиції ЗСУ на швидкісних мотоциклах. Швидше за все, таку операцію провели так звані сили ополченців з батальйону "Зоря", що на окупованій Луганщині. Таким чином російські війська намагаються адаптуватися до загроз, які створюють українські ударні дрони, пише Business Insider.

На відео можна побачити, як кілька солдатів на мотоциклах їдуть пересіченою місцевістю. У дописі сепаратисти наголосили, що їхній штурм був "успішним". Водночас виданню Business Insider не вдалося самостійно перевірити місце і час зйомки відео.

"Використання мотоциклів, які не мають захисту для водіїв, може бути дуже ризикованим. В інциденті, що стався наприкінці минулого року, російські військовослужбовці протиповітряної оборони на мотоциклах у Кринках Херсонської області були переслідувані і вбиті (відеозапис удару містить графічні зображення) українським дроном з видом від першої особи, начиненим вибухівкою", - йдеться у матеріалі.

Водночас проросійський військовий репортер Олександр Сладков заявив, що така демонстрація мотоциклів зробить їх "найпопулярнішим видом транспорту" для російських військ на фронті найближчими місяцями.

Своєю чергою у військовому журналі Army Recognition написали, що таким чином російські війська намагаються протидіяти зростанню використання українських дронів, збільшуючи швидкість та рух, аби було складніше навести на окупантів БпЛА.

"Зараз, на третьому році повномасштабного російського вторгнення, FPV-безпілотники стали повсюдними на полі бою. Багато з цих дронів здатні нести кілька кілограмів вибухівки. Російським військам доводиться знаходити все більш винахідливі способи уникати ударів, водночас здійснюючи атаки на українські позиції", - додали у публікації.

Використання окупантами мотоциклів на фронті: що відомо

Як писав УНІАН, нацгвардійці взяли в полон російського морпіха, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - розповіли у Нацгвардії.

У відомстві розповіли, що полоненому окупанту 43 роки, він служив за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. Вже з вересня 2023 року воював на Донеччині.

"За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ", - додали у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини: