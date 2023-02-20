У регіоні оголошували повітряну тривогу.

Російські загарбники атакують Запорізьку область.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. "Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях. Ворог вчергове атакує Запорізький край", - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали громадян, не розповсюджувати фото та відео роботи протиповітряної оборони або місць прильотів до офіційних коментарів.

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"Не допомагайте ворогу орієнтуватися в ситуації на нашій території", - наголосили в адміністрації.

Зявилася інформація про вибухи у Запорізькій області. За попередніми відомостями, в регіоні наша протиповітряна оборона працювала по ворожому безпілотнику. В Запорізькій області о 16:07 була оголошена повітряна тривога.

Тривога також оголошена ще в деяких областях нашої держави.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram написав, що росіяни атакували передмістя Запоріжжя.

"Щойно ворог атакував передмістя Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється", - зазначив він.

О 16:35 в Запорізькій області був відбій повітряної тривоги.

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Ворог захопив частину території України, зокрема, Запорізької області. Супротивники також не раз обстрілювали вільну територію, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив, що 23-24 лютого супротивник може діяти нестандартно. За його словами, можливе загострення протистояння, є загроза кількох хвиль ворожих атак.

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