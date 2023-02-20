Військові наголосили, що ситуація контрольована.

В Повітряних силах Збройних сил України попередили, що 23-24 лютого можливі нестандартні дії ворога, загострення, кілька хвиль атак.

Як зазначив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, можуть бути певні провокації і 23 лютого, "бо в них це сакральна дата – день защитника отечества", і 24 лютого – в річницю вторгнення окупантів на українську землю.

"Очікувати можна в ці дні кілька хвиль атак", - сказав Ігнат.

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При цьому він наголосив, що важливо зберігати спокій і дотримуватись необхідних заходів під час оголошення тривоги.

"Треба очікувати і нестандартних дій ворога, і можливого загострення", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що розповіді про скупчення літаків ворога біля кордонів України - "це стара історія", ситуація контролюється.

"Ми вже неодноразово казали, що це близько 40 летовищ на окупованій території, у тому числі у Криму, Білорусі та РФ. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується проти України. Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом", - зазначив він.

Ігнат додав, що попри те, що українські військові вже збили майже 300 літаків та близько 300 гелікоптерів, ворог може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку з середини країни.

"Але знищені борти - це найновіше, що було у РФ", - зазначив він. При цьому акцентував , що літаки - це "не танки, не артилерія і не особовий склад, підтягнути авіацію до кордонів неможливо, бо для авіації потрібні аеродроми".

Масований ракетний удар по Україні - останні попередження

Впродовж останніх днів дедалі частіше лунають попередження про те, що російські загарбники можуть вдатися до масованих атак по Україні у зв’язку із наближенням "сакральних дат" – 23 лютого (День Радянської армії) та 24 лютого (річниця повномасштабного вторгнення до України). Радник голови Офісу Зеленського Михайло Подоляк прогнозував, що ворог може завдати ударів у три хвилі з метою продемонструвати, що нібито ще є "порох у порохівниці".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну, та наголошував, що ми готові до цих ударів.

Російська пропаганда тим часом погрожувала застосуванням авіацїї, яку до цього не було задіяно. Коментуючи ці погрози, президент Володимир Зеленський наголосив, що це залякування не матиме наслідків.

Станом на ранок 20 лютого було відомо, що на чергуванні в Чорному морі перебуває один корабль-ракетоносій, загальний залп – 4 ракети.

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