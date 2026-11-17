За словами представника Пентагону, далекобійні удари України "не є ефективними" для наближення завершення війни.

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі висловив критичну позицію щодо українських далекобійних ударів у глибокий тил Росії. Він вважає, що Україна має радше зосереджуватися на ударах середньої дальності для перекриття російської логістики і унеможливлення просування російський військ на передовій.

Як передає корепондент УНІАН, про це Колбі сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-37), яке відбувається у Брюсселі.

Про удари середньої дальності

"Збройні сили України правильно зосередилися на обороні лінії фронту, застосовуючи інноваційну кампанію ударів середнього радіуса дії із використанням новітніх технологій і тактик дронів з метою перешкоджання логістиці та унеможливлення просування Росії", - наголосив Колбі.

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За словами, такий підхід виявився дуже ефективним.

Як зауважив Колбі, зосередженість на підтримці України на передовій, а також на підтримці її ударів середньої дальності – це найбільш ефективний спосіб для уможливлення оборони України, який, на думку американської сторони, створює умови для закінчення війни.

Колбі вважає, що це пояснюється тим, що успішна українська оборона, яка перешкоджає наступу РФ, суттєво зменшує здобутки, яких Москва може очікувати від продовження війни.

Далекобійні удари "не спиняють просування росіян" на передовій

При цьому, представник Пентагона розкритикував далекобійні удари України в глибокий тил Росії, бо ці удари, за його твердженнями, спрямовані для того, аби нібито завдати шкоди російському населенню.

"Хоча публічна увага зосереджена на видовищі глибоких ударів, спрямованих завдати шкоди російському населенню, наша оцінка полягає у тому, що ці удари не були ефективними для сприяння припинення війни, а також не сприяли притупленню російським просуванням на лінії фронту", - заявив Колбі.

Також він назвав російський маркетплейс Wildberries об’єктом "цивільної інфраструктури".

"До того ж, такі удари, особливо ті, що спрямовані на цивільну інфраструктуру, таку як Wildberries, насправді, ймовірно, посилили рішучість російської громадськості та готовність Кремля до ескалації", - заявив Колбі.

Він стверджує, що баланс переваги при завданні далекобійних ударів цілком може бути на руку Москві.

"Це не означає, що Україну треба змусити воювати зі зв’язаними за спиною руками. Радше, ми повинні бути чіткими, що наша підтримка має бути спрямована на забезпеченні та розвитку здатності України утримувати лінію фронту та, де це можливо, на досягненні успіхів", - сказав Колбі.

Як Гегсет затримував зброю Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї осені очільник Пентагону Піт Гегсет не ставив підпис під документами, які би дозволили відправити в Україну куплені за європейські гроші ракети до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.

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