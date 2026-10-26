Ракети для Patriot та NASAMS: Зеленський сказав, на чий підпис Україна чекає майже місяць

Він зазначив, що йдеться про підпис Міністра оборони США.

Протягом майже місяця очікуємо на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на селекторі міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім Patriot.

"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "Петріотів" та "Насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", - повідомив Зеленський.

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Він також зазначив, що обговорили і підготовку до зустрічі "Рамштайну" в листопаді. За його словами, важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час.

"Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", - зазначив президент України.

Передача Україні ракет-перехоплювачів для Patriot

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет не схвалив передачу Україні великої партії ракет-перехоплювачів для Patriot.

Видання Kyiv Independent з посиланням на українських чиновників і військових писало, що на столі у Гегсета лежать контракти на постачання ракет-перехоплювачів для Patriot Україні, однак він їх не підписує. Він наголосив, що за ці ракети вже заплатили союзники України.

Українські чиновники в розмові з журналістами охарактеризували ймовірну затримку в постачанні ракет як ще один приклад політичного тиску, який може поставити під загрозу життя мирних жителів. Вони нагадали, що за допомогою Patriot Україна захищає цивільне населення від російських балістичних ракет, які особливо важко перехопити.

За словами одного з високопоставлених чиновників, Україна отримує ракети-перехоплювачі для Patriot кількома каналами. Одним з основних механізмів є "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) НАТО, в рамках якого союзники України фінансують закупівлі зброї у США. Також Україна звертається за ракетами безпосередньо до країн, у яких вони можуть бути в наявності. Українські посольства зв’язуються з урядами цих країн, щоб з’ясувати наявні запаси.

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