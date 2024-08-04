Зухвалість і некомпетентність Росії дали Україні перевагу в більшій частині Чорного моря.

Збройні сили України потопили підводний човен "Ростов-на-Дону" в порту Севастополь. Якщо це підтвердиться, це стане останнім ударом України по російському флоту.

CNN пише, що не може незалежно перевірити цю заяву, а Міністерство оборони Росії не прокоментувало ймовірну атаку.

Як відомо, призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про проведення у суботу навчання з оборони підводних човнів, і "в місті все спокійно". Однак російський мілблогер Борис Рожин заявив, що судноремонтний завод у Севастополі, де стояв підводний човен, схоже, був уражений.

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У виданні нагадали, що введений в експлуатацію в 2014 році "Ростов-на-Дону" — це 73,8-метровий підводний човен класу "Кіло II" з екіпажем з 52 осіб. Завдяки водотоннажності 3100 тонн дизель-електричне судно може нести крилаті ракети "Калібр".

За словами військового аналітика CNN Седріка Лейтона, виведення з ладу носіїв цих боєприпасів є важливою частиною військової стратегії України, адже РФ використовує "калібри" для атак на її інфраструктуру.

"Збити цей підводний човен — це велика, велика справа", — наголосив Лейтон.

Зазначається, що це не перший удар по "Ростову-на-Дону". У вересні 2023 року він отримав "значні пошкодження" в результаті українського ракетного обстрілу. Тоді з'явились фото, які показали "катастрофічні збитки".

Однак згодом в Генштабі України повідомили, що "Ростов-на-Дону" був відремонтований і нещодавно пройшов випробування в акваторії Севастопольської гавані.

Наразі виведено з ладу або знищено понад 20 кораблів ВМС Росії, тобто третина всього флоту. Хоча Україна практично не має власного флоту, технологічні інновації, зухвалість і некомпетентність Росії дали їй перевагу в більшій частині Чорного моря.

Війна в Україні - знищення підводного човна "Ростов-на-Дону"

За повідомленням Генштабу ЗСУ, в результаті успішних ударів Сил оборони України по тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 2 серпня, в порту Севастополя був уражений підводний човен ЧФ РФ "Ростов-на-Дону".

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що росіяни спробують підняти підводний човен "Ростов-на-Дону", Але для ворога це буде дуже небезпечною операцією, оскільки ця територія залишатиметься в зоні ураження Сил оборони України.

Як пише Forbes, якщо затоплення підтвердиться, це буде "вкрай незручна втрата" для Чорноморського флоту РФ і "надзвичайна ганьба" для самого підводного човна, який щойно відремонтували після попереднього удару 11 місяців тому.

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