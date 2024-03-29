Там хтось дуже хотів отримати медаль, тому довго не розбирався, що саме збиває.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував поточну ситуацію в морі та падіння у Севастополі російського літака Су-27, яке потішило українців напередодні.

В ефірі марафону, відповідаючи на запитання щодо того, як діяв російський флот під час останньої атаки, він зауважив, що він в акваторії Чорного моря не проявляє якоїсь активності.

"Сьогодні зранку був один короткочасний вихід одного носія крилатих ракет, субмарини. Після чого вона повернулася до пункту базування", - сказав речник.

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За його словами, наразі в морі ворожих кораблів немає, ситуація залишається стабільною.

Також на запитання щодо того, чи дійсно російський Чорноморський флот лишився без "очей" після атаки по Севастополю 24 березня та пошкодження розвідувального корабля "Іван Хурс", Плетенчук нагадав, що було пошкоджено кормову частину цього корабля, у результаті чого він втратив своє обладнання.

"Всього в складі Чорноморського флоту було чотири одиниці розвідувальних кораблів. Два з них залишилися у Середземномор’ї, і залишалося два. Один з них - це "Іван Хурс". Він отримав пошкодження корми, де знаходилося обладнання для ведення розвідки. Відповідно, зараз він небоєготовий на невизначений час", - сказав він.

Так, залишається ще один корабель іншого проекту. "Але можу сказати, що так, це досить суттєві втрати, якщо брати загалом для Чорноморського флоту, для розвідки в акваторії", - зауважив Плетенчук.

Він додав, що не казав би, що ЧФ лишився "без очей", адже у них залишається повітряна розвідка, якої досить багато. "Використовують вони різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27, - таких, як впав вчора у них збитий власними силами, закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва, і включаючи інші літаки. Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий", - зазначив речник.

На уточнення, що саме сталося з російським літаком, який впав в море у Севастополі, Плетенчук сказав:

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації, і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність… Мабуть, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий, і збив власний літак".

Крім того, на запитання, чи вцілів пілот, речник зазначив, що за наявною інформацією, його врятували. "Але літак, що ви бачили на відео, було фактично знищено", - додав він.

В Севастополі впав літак Су-27 - головне про помилку РФ

28 березня було повідомлено про те, що в районі Севастополя було збито російський військовий літак.

Гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв підтвердив падіння військового літака в море. За його словами, цивільні об'єкти не постраждали. Пілота підібрали рятувальники на відстані 200 метрів від берега, його життю нічого не загрожує.

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