Льотчик встиг катапультуватися.

У районі Севастополя збили російський військовий літак. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На опублікованих відео можна побачити падіння палаючого об'єкта. На іншому, судячи з усього, розкриття парашута в повітрі. Окупаційна влада мовчить, у мережі пишуть, що збити літак могла російська протиповітряна оборона. Також повідомляється, що в цей момент в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 17:25: Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив падіння військового літака в море. За його словами, цивільні об'єкти не постраждали. Пілота підібрали рятувальники на відстані двохсот метрів від берега, його життю нічого не загрожує.

Втрати російської авіації: що відомо

Нагадаємо, на початку року Україна заявила про збиття дорогого літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 в акваторії Азовського моря. Також того дня вдалося підбити російський борт Іл-22.

Уже в лютому над Азовським морем був збитий ще один А-50, в обох випадках росіяни заявляли про "дружній вогонь" по власному літаку.

За даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, у Російської Федерації залишилося менше ніж вісім літаків цього типу.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабної війни російські окупаційні війська вже втратили в Україні 347 літаків і 325 вертольотів.

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