Зазначається, що протягом двох років повномасштабної війни Росія втрачала в середньому чотири літаки на місяць, але останніми тижнями цей показник різко зріс.

З 17 лютого 2024 року менш ніж за два тижні українські військові збили 13 російських літаків, зокрема і А-50. Допомогти їм у цьому міг один "хитрий прийом", пише The Telegraph.

Зазначається, що протягом двох років повномасштабної війни Росія втрачала в середньому чотири літаки на місяць. І в лютому 2024 року окупанти могли втратити щонайменше втричі більше за цей середній показник. Серед причин цього називають і зростання активності російської авіації.

"Загальна кількість вильотів росіян у розпал битви за Авдіївку в середині лютого перевищила сотню на день – ймовірно, це відповідає їхній швидкості вильотів під час перших днів війни два роки тому. Кожен із літаків був потенційною мішенню для українських наземних ракетних батарей. За рівних умов більше повітряних цілей означає більше втрат. Але підвищені темпи російських польотів можуть бути не єдиним фактором лютневої "серії вбивств". По-перше, українці, схоже, взяли деякі з компонентів своїх трьох американських ракетних батарей Patriot – своїх найкращих батарей ППО – і об’єднали їх у мобільні одиниці", – пише видання.

Проте чи не ключове збиття у лютому – знищення рідкісного російського літака А-50 над Азовським морем 23 лютого – сталося за 120 миль (трохи більше 190 км, – ред.) від лінії фронту. Це занадто велика відстань для Patriot. Єдина ракетна система, до якої Україна має доступ і яка має таку дальність, – це стара С-200, що запускає громіздку восьмитонну ракету.

Зазначається, що українські війська зняли з експлуатації свої С-200 ще в 2013 році, але минулого року відновили деякі з них як ударні ракети класу "земля-земля".

"Цілком можливо – ймовірно навіть – що Повітряні сили знову використовують С-200 у їхній початковій ролі "земля-повітря". Але які радари орієнтують С-200? Оригінальні радянські радари випромінюють стільки енергії, що вони зазвичай видають майбутній запуск ракети – і дають пілотам час для ухилення. Однак є натяк на те, що українці знайшли більш хитрий спосіб використовувати свої найпотужніші ракети", – йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що ще в лютому 2023 року, за 10 місяців до того, як дружні до Росії республіканці в Конгресі США заблокували допомогу Україні, адміністрація Джо Байдена оголосида про пакет військової допомоги на 2,2 мільярда доларів, який включав такий інтригуючий пункт, як "обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України".

Багато аналітиків сприймають це словосполучення як відсилку до Інтегрованої системи бойового командування армії США (Integrated Battle Command System), створеної Northrop Grumman.

"IBCS – це не радар. Це не ракета. Ні, це набір процесорів, радіоканалів і алгоритмів, які дозволяють практично будь-якому радару протиповітряної оборони і будь-якій ракеті ППО працювати разом", – пояснює The Telegraph.

Зазначається, що розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька до фіналу. Американці ще не розгорнули жодних основних компонентів IBCS, але це зробили поляки. І, як пише видання, Польща зараз є одним із найбільших постачальників обладнання для протиповітряної оборони, коли республіканці блокують допомогу Україні.

Українські Повітряні сили за наявності цієї технології могли б підключити сотні радарів дальньої дії, включаючи старі радянські моделі та новітні західні моделі, і використовувати це повне охоплення датчиків для керування ракетами середньої чи великої дальності.

Збиття російських літаків

За офіційною статистикою від Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 600 одиниць авіації. Йдеться про 347 літаків та 325 гелікоптерів.

Останніми тижнями кількість збитих ворожих літаків вразила багатьох. У Повітряних силах ледь не щодня повідомляли про збиття бортів противника – іноді, не по одному за день. Знищено деілька Су-34, Су-35, а також літак дального радіолокаційного виявлення А-50 – до слова, вже другий від початку 2024 року.

Військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що неодноразове знищення російських літаків є суттєвою поразкою для військових зусиль Росії. За його словами, звіти свідчать про те, що РФ втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити.

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