Неодноразове знищення літаків РФ є суттєвою поразкою для військових зусиль Москви, наголосив Окотт.

Україна завдає значних втрат російській авіації. Сили оборони знищують ворожі літаки у 20 разів швидше, ніж Росія може їх замінити.

Про це сказав військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт. Він наголосив, що за 13 днів було збито 12 літаків Су. Загалом РФ втратила 13 бортів, включно з літаком дального радіолокаційного виявлення А-50У.

"Неодноразове знищення військових літаків є суттєвою поразкою для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія намагається виробляти більше кількох десятків щороку, а звіти свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити", – пояснив він.

Окотт зазначив, що на третьому році війни план Росії оточити Київ протягом трьох днів, повалити уряд і підпорядкувати більшу частину країни менш ніж за місяць провалився. Натомість незаконні дії РФ зміцнили альянс НАТО та зменшили міжнародний авторитет Москви.

"Росія чітко визначила свої цілі. Ніхто на цьому форумі не повинен сумніватися. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Україну "раковою пухлиною", заперечуючи її право на існування; і ми бачили в Бучі, що робить Росія на підконтрольних їй територіях. Сполучене Королівство твердо підтримуватиме Україну, щоб гарантувати, що безконтрольна агресія Росії не переможе", – додав Окотт.

Він наголосив, що Сполучене Королівство визнає, що зараз настав час подвоїти підтримку України, щоб вона "не тільки виграла війну, але й вийшла з неї сильнішою, з повністю відновленим суверенітетом і свободою".

"Роблячи це, ми гарантуємо, що Росія заплатить ціну, а її зусилля з підриву глобальної стабільності будуть зупинені. Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для світового порядку та для нас усіх будуть серйозними", – резюмував Окотт.

Збиття літаків РФ

Як відомо, протягом останніх кількох тижнів Україна знищила понад 10 ворожиї літаків. Загалом за час повномасштабної війни проти нашої держави окупанти втратили 347 літаків та ще понад 300 гелікоптерів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що наразі у російських загарбників залишається близько 70 "сушок" зі 140, що були виготовлені до 2022 року. За його словами, це велика кількість, і ці літаки можуть нести бомбове навантаження та обстрілювати лінію бойового зіткнення на фронті.

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