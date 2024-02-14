Ігнат зауважив, що дефіцит ракет як і боєприпасів в цілому "буде завжди".

Ракети далекого та середнього радіусу дії дуже потрібні Україні для стримування авіації РФ на віддаленні від кордону.

На цьому наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи питання щодо потреб України в ракетах для ППО.

Перш за все Ігнат зауважив, що дефіцит ракет як і боєприпасів в цілому "буде завжди", оскільки Україна увесь час відбиває напади ворога і витрачає певну кількість ракет відповідно до тої чи іншої атаки. Відповідно складається відповідний розхід з врахуванням кожної ракети, що була випущена по цілі противника. Робиться звіт і дані передаються нашим партнерам.

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При цьому, за його словами, йде обгрунтування потреб, зокрема і в ракетах дальнього радіусу дії.

"Там наші представники проговорюють, що Україна витратила на оборону стількито засобів, нам потрібно ще такі й такі додаткові ракети, або навіть системи в подальшому для того, щоб продовжувати вести ефективні протиповітряні бої. Нам ракети потрібні не лише для знищення російських крилатих чи балістичних ракет. Ракети далекого та середнього радіусу дії конче потрібні нам, Повітряним силам, для стримування російської авіації на віддаленні від підконтрольної Україні території. Це ключове питання – не допустити російську авіацію по всій лінії кордону, починаючи від Білорусі, там сьогодні теж є активність ворожої авіації", - сказав Ігнат.

Щодо запасів ракет у Рф він зазначив, що є сподівання на те, що "виробництво російських ракет сьгодні має тенденцію бути непростим в умовах санкцій".

"Ми дуже сподіваємось, що все ж таки будуть принаймні заважати санкції, оголошені проти Росії, в постійному нарощуванні їхнього виробництва", - сказав Ігнат.

Війна в Україні: новини

Вчора Ігнат, коментуючи зміни в захисті неба України за два роки війни сказав, що сьогодні в українській ППО суттєві зміни - величезний парк по номенклатурі озброєння. За його словами, "відкриттям" цієї війни стали мобільні вогневі групи, які сьогодні тисячами працюють на лінії фронту та в середині країни, захищаючи території від "Шахедів". При цьому речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для захисту України від балістичних ракет потрібно більше спеціалізованої техніки.

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