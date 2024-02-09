Західні офіційні особи і військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний колапс на фронті цілком можливий вже в цьому році.

За оцінками американських чиновників, без поповнення засобів ППО Україні їх вистачить лише до наступного місяця.

Як пише The New York Times, західні військові аналітики припускають, що 2024 рік стане роком відновлення України, і генералу Сирському доведеться з'ясувати, як найкраще використовувати солдатів для стримування російського наступу, одночасно створюючи нові та ефективні бойові сили.

"Однак перш ніж українські лідери подумають про відновлення своїх позицій, вони повинні спочатку утримати те, що у них є, а запобігання наступу Росії ускладнюється критичною нестачею солдатів і боєприпасів", - сказано в матеріалі.

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Західні офіційні особи і військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний колапс на фронті цілком можливий вже в цьому році.

За їх словами, пройде ще як мінімум пара місяців, перш ніж відсутність відновлення допомоги надасть широкомасштабний вплив. Але без цього, додають вони, важко уявити, як Україна зможе зберегти свої нинішні позиції на полі бою.

До наступного місяця Україна може насилу проводити локальні контратаки, а до початку літа її Збройні сили можуть зіткнутися з труднощами при відбитті атак Росії, кажуть чиновники і аналітики.

Однак офіційні особи також вважають, що Росії буде складно швидко створити достатній потенціал для проведення великого наступу на сході України. Натомість російські війська, швидше за все, рухатимуться вперед незграбно, розрізнено, але з високим порогом втрат серед своїх військ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку росіяни намагалися сьогодні прорвати оборону українських захисників в районі Синьківки та Іванівки, але безуспішно. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На запорізькому напрямку прикордонники влаштували "крах" десяти російським дронам, які масово летіли на українські позиції. Як повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, застосувавши масований удар дронами, проте прикордонники гідно відбили атаку, застосовуючи антидронові рушниці.

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