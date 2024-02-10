Український президент повідомив французькому колезі Макрону про оборонні потреби України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє прес-служба президента, глава Української держави подякував Франції за неослабну підтримку як на рівні адміністрації Макрона, так і на рівні французького суспільства.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

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При цьому, президент України високо оцінив започаткування Францією та США "Коаліції артилерії", у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" і снарядів до них.

Зеленський і Макрон також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

Як відзначив Зеленський, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.

Також Зеленський передав співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, і побажав найшвидшого одужання пораненим.

Президенти України та Франції також скоординували календар майбутніх спільних заходів.

Допомога Франції Україні

18 січня стало відомо про започаткування у Парижі "Артилерійської коаліції", яка діятиме в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Цього року Франція планує виготовити 78 "Цезарів", шість з яких Україна має намір оплатити сама.

Також Франція нарощує виробництво боєприпасів і цього року постачатиме Україні 3 тис. снарядів на місяць для 155-мм гармат.

Крім того, Франція надасть Україні 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також щомісяця постачатиме по 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM).

***Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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