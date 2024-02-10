Глава держави наголошує, що терор не може залишатися без справедливої відповіді.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вбивство росіянами мирних українців в Харкові.

Про це глава держави. "Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина", - повідомив президент у Telegram.

Зеленський висловив співчуття всім рідним та близьким.

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Також він повідомив, що рятувальна операція на місці в Харкові продовжується.

"Вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина. Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - зазначив глава держави.

Президент вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору.

"Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності", - зазначив президент.

Нічний удар по Харкову

Вночі російські загарбники завдали ударів по Харкову ударними дронами-камікадзе "Шахед". Загинуло семеро людей. Наразі відомо про 57 постраждалих.

Усі ці люди є жителями вулиці Котельної. Вони залишились без домівок, документів, грошей та особистих речей. Також 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці.

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