Президент Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони для протидії російській агресії в українській акваторії.
У своєму відеозверненні 5 листопад голова держави поділився, що в межах фандрейзингової платформи United24 зібрано майже $220 млн внесків від мільйонів людей із понад сотні країн.
"Для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, зокрема дуже ефективна Armtrac, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах", – розповів український лідер.
Він впевнений, що друзі України підтримають новий збір.
"Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – усі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – сказав Зеленський.
Що таке платформа UNITED24
5 травня Зеленський започаткував благодійний проект UNITED24. Платформу створили для збору коштів на підтримку України. Його першим амбасадором став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.
До цього списку вже приєднались: відомий американський музичний гурт Imagine Dragons, креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Марк Гемілл, Барбара Стрейзанд, а також український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) і американський астронавт Скотт Келлі.
У жовтні амбасадором став абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик.