Глава держави переконаний, що справедливий мир можна наблизити завдяки справедливій силі.

Чим більшим буде тиск на Російську Федерацію, яка здійснює загарбницьку війну проти України, тим ближчим буде мир. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

Спочатку глава держави висловив вдячність усім українським воїнам, кожному бойовому підрозділу за хоробрість.

"Справді сильним, усім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина. І всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупанта. Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує", - наголосив Зеленський. Відео дня

Також президент повідомив, що сьогодні говорив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським щодо українських дій та кроків.

"Деталі – згодом. Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими", - додав Зеленський.

Війна РФ проти України - останні новини

Україна вперше задіяла регулярну армію в операції на території РФ. Як пише американське видання The New York Times, наземна операція українських сил через кордон у Курській області Росії стала не лише найбільшою подібною за весь час війни, але й першою, в якій були задіяні регулярні частини ЗСУ, а не лише добровольці-росіяни на кшталт загонів "РДК".

Аналітик з OSINT Пасі Паройнен висловив думку, що кордон, швидше за все, перетнули кілька сотень українських військових за підтримки бронетехніки.

Військові аналітики стверджують, що атака могла бути спробою відволікти російські підрозділи від лінії фронту в Україні, таким чином зменшивши тиск на українські війська, які намагаються стримати наступ Росії. Але вони додали, що російська армія має достатні резерви в цьому районі, тоді як сама операція ризикує ще більше розтягнути українські війська, які і так поступаються ворогу чисельністю.

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