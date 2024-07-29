Ці персонажі відбували покарання за вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини, крадіжки та шахрайство.

У Бєлгородській області РФ дев'ять ув'язнених, які вийшли з місць позбавлення волі в обмін на обіцянку піти на війну проти України, втекли з території військового підрозділу.

Як повідомляє "Пепел", ув'язнені, які підписали контракти з міноборони РФ, втекли з полігону в Корочанському районі. Згідно з орієнтуванням, яке надійшло до шебекинських відділень поліції, двоє з утікачів сиділи за вбивство, троє - за нанесення тяжких тілесних, третій - за незаконне позбавлення волі. Решта - за більш м'якими статтями.

Втікачів звуть Едуард Арутюнян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сер і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.

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"Втечу вони здійснили 26 і 27 липня. В орієнтуванні йдеться про те, що, імовірно, вони можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно", - ідеться в публікації.

Як уточнює "Медуза", згідно з орієнтуванням, Мустяков і Грязютін відбували ув'язнення за вбивство, Сер, Іванов і Касаткін - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, Багров - за викрадення людини (незаконне позбавлення волі), Арутюнян - за крадіжку, Болонін - за шахрайство, Мігунов - за придбання та зберігання наркотиків.

Ув'язнені втекли з військової частини після того, як не пройшли випробувальний термін. За інформацію про втікачів обіцяно нагороду в розмірі 100 тис. руб. Чи є у втікачів при собі зброя, в орієнтуванні не уточнюється.

Російські зеки на війні в Україні

Українські військові почали помічати поодинокі випадки, коли Росія посилає на штурми позицій ЗСУ жінок - колишніх ув'язнених. Як повідомила прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади, на одній з ділянок фронту помічено навіть ціле "жіноче" відділення . На інших ділянках поки що були поодинокі випадки. Українські військові також зазначили, що їм байдуже на стать ворога, бійці бачать противника зі зброєю і знищують його.

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