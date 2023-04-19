18 квітня під час візиту в Авдіївку президент Володимир Зеленський був всього за 3 кілометри від лінії фронту.
Такого висновку дійшли OSINT-аналітики проекту GeoConfirmed. Аналізуючи геолокацію, де перебував Зеленський вчора та мапу бойових дій, експерти констатували, що український лідер фактично перебував у напівоточенні.
Аналітикам вдалося встановити точну геолокацію з місця, де Зеленський перебував в Авдіївці, завдяки фрагментам будівель та електропор на опублікованих світлинах.
Зеленський в Авдіївці
Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці на Донеччині. Він вручив військовослужбовцям державні нагороди
Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.