Аналізуючи локацію, де був президент, на карті бойових дій, аналітики дійшли висновку, що це точка у напівоточенні.

18 квітня під час візиту в Авдіївку президент Володимир Зеленський був всього за 3 кілометри від лінії фронту.

Такого висновку дійшли OSINT-аналітики проекту GeoConfirmed. Аналізуючи геолокацію, де перебував Зеленський вчора та мапу бойових дій, експерти констатували, що український лідер фактично перебував у напівоточенні.

Аналітикам вдалося встановити точну геолокацію з місця, де Зеленський перебував в Авдіївці, завдяки фрагментам будівель та електропор на опублікованих світлинах.

Відео дня

Зеленський в Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці на Донеччині. Він вручив військовослужбовцям державні нагороди

Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

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