Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці на Донеччині. Він вручив військовослужбовцям державні нагороди

"Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності", - йдеться у повідомленні прес-служба глави держави.

Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

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"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", - сказав він.

Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Своєю чергою військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Візити Зеленського на передову - останні новини

Президент України регулярно відвідує позиції українських військових на передових позиціям на фронті. 22 березня 2023 року він відвідав українські позиції у Донецькій області на Бахмутському напрямку та нагородив оборонців міста Бахмут. При цьому 27 березня Зеленський відвідав українських захисників у Запорізькій області.

Водночас російський диктатор Володимир Путін боїться потикатися на фронт. 18 квітня російські пропагандисти повідомили, що президент РФ прилетів в Україну на Херсонський напрямок. Він начебто перебував у так званій "ЛНР". Пізніше з'ясувалося, що, ймовірно, Путін відвідував тимчасово окуповані території України ще перед Великоднем.

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