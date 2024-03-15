Президент України сьогодні провів нові військові наради.

Президент України Володимир Зеленський провів військові наради, під час яких було визначено найуразливіші місця Росії та подальші дії української сторони.

Зокрема, на зустрічі були присутні очільник ГУР Буданов та інші відомі особи серед військового керівництва України. Деталі уточнив Зеленський у своєму Telegram.

"Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту", - зазначив глава держави.

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За його словами, узгодили подальші дії.

"По-друге, разом з Головкомом, начальником ГШ Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде "справедливе завершення цієї війни".

Крім того відбулась нарада з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та інших майбутніх операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - зауважив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Авдіївський напрямок

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив сьогодні, що побував на Авдіївському напрямку, де ворог вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад. Росіяни щоденно кидають в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку, наступальні дії супроводжують інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами.

Він зазначив, що були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку.

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