Президент наголосив, що кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для оборони.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Він наголосив, що військово-політичне керівництво докладає всіх зусиль, щоб тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – успіх в битві за всю тимчасово окуповану територію України.

"Провів нараду з військовими, з розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут, увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", – наголосив він у вечірньому відеозверненні.

Президент подякував кожному українському воїну, який бореться за Україну та своїх побратимів.

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"Дякую всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що також це допомога воїнам всього українського народу.

"Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту і для бійців. Від усіх, хто волонтерить для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони. Від усіх, хто працює і сплачує податки, щоб Україна могла вистояти", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для оборони.

Війна в Україні: актуальні новини

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 378 днів. Однією з найгарячіших ділянок фронту зараз є Бахмутський напрямок. Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута посилили найманців ПВК "Вагнер". Вони також використовують авіацію та артилерію російської армії.

Військовий Юрій Сиротюк каже, що у Бахмуті росіяни, як і раніше в інших містах, застосовують тактику вогневого валу. За його словами, зараз у місті необхідна лише невелика кількість мотивованих бійців, які вміють воювати в міських умовах і робити це координовано і злагоджено.

До боїв на Донбасі зараз прикута не тільки увага українців, але й західних країн. Американська розвідка прогнозує, що окупанти й надалі стикатимуться з проблемами, оскільки РФ помилилася в оцінці спроможностей української армії. Крім того розвідники вважають, що росіяни не зможуть повністю захопити Донбас до кінця поточного року.

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