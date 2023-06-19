Ситуація на фронті, бригади наступу і оборонні потреби України були ключовими темами засідання Ставки та розмови з британським прем'єром.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача та телефоном обговорив з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком оборонні потреби України.

Як глава держави повідомив у Telegram, на засіданні Ставки сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу.

"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - заявив він.

Відео дня

За словами президента, під час засідання міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Оборонні потреби України та перебіг бойових дій глава держави також обговорив з прем'єр-міністром Великобританії. Також йшлося про подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

"Ми скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки з реалізації формули миру та підготовки гарантій безпеки для України. Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску", - зазначив президент.

Військова допомога Україні - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі ухвалять пакет допомоги Україні.

Зокрема, як зазначив генсек НАТО, йдеться про допомогу, яка за кілька років приведе Україну до стандартів Альянсу. Він також наголосив, що майбутнє Києва саме у НАТО і що після цієї війни мають існувати надійні домовленості, щоб Росія не змогла переозброїтися й атакувати знову, і цикл російської агресії було розірвано.

Вас також можуть зацікавити новини: